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Serunya Family Time saat ‘Sunset di Pantai’ Land’s End PIK2, Piknik & Menikmati Musik

Serunya Family Time saat ‘Sunset di Pantai’ Land’s End PIK2, Piknik & Menikmati Musik
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Festival musik Sunset di Pantai yang digelar di Land’s End PIK2. Dok: Agung Sedayu Group.

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Membawa anak ke festival musik mungkin terdengar seperti sebuah tantangan. Namun, pemandangan seperti itu terlihat dalam ‘Sunset di Pantai 2026’ yang digelar di Land’s End PIK2 di Kabupaten Tangerang pada Sabtu lalu (19/9).

Di antara penonton yang menunggu penampilan Raisa, Nadin Amizah, Sal Priadi, hingga Juicy Luicy pada festival musik itu, tampak pula keluarga yang datang bersama anak-anak mereka untuk family time.

Ada keluarga yang membawa tikar, ada pula yang bersantai sambil menikmati makanan. Anak-anak pun tidak harus duduk sepanjang hari menunggu para musisi tampil karena tersedia berbagai aktivitas yang bisa mereka eksplorasi.

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Serunya Family Time saat ‘Sunset di Pantai’ Land’s End PIK2, Piknik &amp; Menikmati Musik

Konsep tersebut memang menjadi salah satu pembeda Sunset di Pantai. Daya tarik festival yang digelar oleh PT Mitra Natura Raya itu tidak hanya mengandalkan enam penampil, yakni Voxxes, Perunggu, Nadin Amizah, Sal Priadi, Raisa, dan Juicy Luicy.

Pengunjung ‘Sunset di Pantai 2026’ juga bisa menikmati creative market, aktivitas seni dan kerajinan, area keluarga dan anak, kuliner, hingga beragam kegiatan interaktif. Salah satu fasilitas yang tersedia untuk itu ialah Kiddieland.

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Program tersebut disiapkan sebagai ruang khusus bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan mengeksplorasi kreativitas di alam terbuka dengan musik yang tetap terdengar dari area festival.

Di antara keluarga yang menonton Sunset di Pantai 2026 ialah Damian Reynaldi yang datang bersama istrinya, Maya. Pasutri itu juga membawa putra mereka yang berusia lima tahun.

Festival musik Sunset di Pantai yang digelar di Land’s End PIK2 menjadi pilihan untuk family time.

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