Serunya Gajian bersama bank bjb, Promo Transaksi dan Donor Darah di bjb Payday Vol. 2

jpnn.com, BANDUNG - bjb Payday Vol. 2 digelar di Area Parkir dan GOR KantorPusat bank bjb pada Senin, 25 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum dan insan bank bjb dengan menghadirkan berbagai program transaksi, sosial, serta fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan pengunjung.

Sejak dibuka pada pagi hari, area kegiatan ramai dikunjungi masyarakat. Kegiatan bjb Payday terselenggara untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih mudah, nyaman.

Selain itu, memberikan manfaat tambahan bagi pengguna layanan bank bjb, sejalan dengan ketentuan perlindungan konsumen dan prinsip transparansi layanan perbankan.

Pada kegiatan bjb Payday, bank bjb menyediakan sejumlah program yang bagi pengunjung, antara lain Promo Transaksi Diskon untuk setiap transaksi pada tenant F&B dan tenant non-F&B yang berpartisipasi.

Selain itu, bank bjb juga menyediakan booth pembukaan rekening bjb Tandamata Berjangka. Nasabah yang membuka rekening pada kegiatan ini dapat memperoleh merchandise eksklusif, yang bersifat non-finansial dan tidak memengaruhi manfaat, biaya, maupun risiko produk.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, bank bjb juga memberikan layanan sosial dan kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, dan program donor darah, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Program ini diikuti oleh 250 peserta yang telah memenuhi prosedur kesehatan PMI. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial atau corporate social resposibility (CSR) bank bjb.

bank bjb juga menghadirkan sejumlah tenant kuliner dan non-kuliner ikut meramaikan kegiatan, antara lain: Domino’s Pizza, Maxx Coffee, Griya, Cheesecuit, Ayam Penyet Surabaya, Batagor Kahuripan, Pempek Van Java, Cemilan Nusantara, Ikata Hijab & Mukena, Cosmic Clothes, MakeOver.