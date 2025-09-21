Serunya Hidup Sehat di PIK2: Joging, Yoga, Padel, hingga Selancar Dayung

jpnn.com, JAKARTA - Pagi baru saja merekah di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) yang terletak di antara Jakarta dan Tangerang.

Sinar matahari menembus pepohonan di Greenbelt, sementara derap langkah para pelari terdengar ritmis di sepanjang jalur joging yang membentang di sisi Sungai Tahang.

Di sudut lain, sekumpulan orang duduk bersila menarik napas panjang dalam sesi yoga terbuka yang menenangkan. Itulah potret kehidupan sehat yang kian mengakar di kawasan PIK2.

Tidak sekadar tempat tinggal modern, PIK2 kini menjelma sebagai destinasi gaya hidup sehat.



Aktivitas kayak dan selancar dayung atau paddle board di air yang bersih dikelilingi pemandangan hijau di PIK2. Foto: PIK2

Fasilitasnya beragam, mulai dari jalur sepeda yang aman, area terbuka hijau yang luas, hingga aktivitas olahraga air seperti paddle boarding atau selancar dayung.

Dengan aliran air yang tenang dan pemandangan hijau di sekitarnya, olahraga paddle boarding di PIK2 menghadirkan sensasi menyatu dengan alam sekaligus menjaga kebugaran.

Sore harinya, suasana kawasan berubah lebih enerjik. Komunitas pound fit berkumpul di ruang terbuka, mengikuti irama musik yang menggema. Tawa dan semangat peserta menular, memperlihatkan bagaimana olahraga bisa menjadi ajang kebersamaan.