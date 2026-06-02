Sesama Driver Ojol, Kok Main Pukul? Korban Lapor Polisi

jpnn.com - Polres Metro Jakarta Selatan mengusut dugaan penganiayaan yang dilakukan pengemudi ojek online (ojol) terhadap sesama driver ojol di stasiun penukaran baterai motor listrik kawasan Karet Kuningan, Setiabudi.

"Korban telah datang ke Polsek Setiabudi dan telah membuat Laporan Polisi dugaan penganiayaan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/6/2026).

AKP Joko menyebut pihaknya telah menerima laporan dan masih mendalami lebih lanjut kasus tersebut.

Perkara dugaan pemukulan itu kini ditangani unit Reskrim Polsek Setiabudi.

Terkait keterlibatan sesama pengemudi, pihaknya juga masih memastikan kasus itu. "Masih didalami," ucapnya.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram @jabodetabek24info, seorang pengemudi motor listrik mengaku menjadi korban dugaan pemukulan saat hendak melakukan penukaran baterai di sebuah stasiun (swap station) kawasan Karet Pedurenan, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Kasus Penipuan Modus Asmara di Sukoharjo Melibatkan 11 WNA

Peristiwa tersebut bermula ketika korban datang untuk melakukan penukaran baterai, namun dihadang oleh seorang oknum pengemudi ojol yang melarangnya menggunakan layanan dengan alasan operasional sudah tutup.

Korban kemudian mencoba memastikan kondisi di lokasi dengan melihat ke dalam area. Saat itu, ia mengaku melihat seseorang sedang tertidur di dalam ruangan yang diduga memiliki hubungan dengan oknum pengemudi yang menghalanginya.