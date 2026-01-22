Seskab: Presiden Bawakan Konsep 'Prabowonomics' di Forum Ekonomi Davos

jpnn.com, LONDON - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto akan memaparkan konsep ekonomi bertajuk Prabowonomics dalam pidato kunci World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss.

“Presiden akan memaparkan konsep pemikiran ekonomi yang beliau rancang dan terapkan, baik sebelum maupun setelah menjabat sebagai Presiden, serta hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah dalam satu tahun terakhir. Konsep itu beliau sebut sebagai Prabowonomics,” ujar Teddy kepada awak media di London, Rabu (21/1).

Menurut Teddy, Presiden Prabowo akan menjelaskan gagasan ekonomi yang telah dirancang dan dijalankan sejak sebelum menjabat hingga satu tahun masa pemerintahannya, termasuk berbagai capaian konkret yang telah dicapai. Presiden Prabowo telah tiba di Zurich, Swiss, untuk memulai rangkaian kunjungan kerja dan akan melanjutkan agenda ke Davos.

Forum WEF tahun ini diikuti lebih dari 65 kepala negara serta sekitar seribu CEO perusahaan global dengan tema A Spirit of Dialogue yang menekankan dialog dan kolaborasi. Teddy menilai kehadiran Presiden Prabowo di WEF Davos menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

“Melalui forum ini, Indonesia ingin menunjukkan keterbukaan terhadap dialog, kerja sama, dan investasi yang saling menguntungkan demi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Teddy.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menggelar Indonesia Pavilion dan Indonesia Night sebagai ajang promosi investasi dan penguatan jejaring internasional. (tan/jpnn)