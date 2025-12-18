menu
Seskab Teddy: Aceh Utara dan Bener Meriah Kembali Tersambung
Tangkapan layar - Akses Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah dapat dilintasi kendaraan roda empat. ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengabarkan bahwa akses Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini sudah dapat dilintasi kendaraan roda empat.

"Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini telah kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat," ucap Seskab Teddy saat dikonfirmasi ANTARA, Rabu (17/12).

Teddy menuturkan akses jalan tersebut sebelumnya sempat terputus akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor, yang menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik.

Akses jalan tersebut berada di kawasan Jembatan Weh Paseh, Desa Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

Teddy mengatakan dibukanya kembali jalur tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.

Jalan KKA sebelumnya mengalami gangguan sehingga memutus konektivitas antara Aceh Utara dan Bener Meriah.

Melalui kerja sama dan upaya petugas bersama warga setempat, jalur tersebut kini kembali tersambung dan dapat digunakan untuk aktivitas masyarakat.

"Dulu terputus, berkat kerja sama dan kerja keras seluruh petugas bersama warga setempat, kini Aceh Utara dan Bener Meriah kembali tersambung," kata Seskab Teddy. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

