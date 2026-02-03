menu
Seskab Teddy Bantah Perjalanan Luar Negeri Presiden Prabowo Pakai 2 Pesawat
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah informasi mengenai penggunaan dua pesawat kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan luar negeri.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Teddy di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/2).

“Jadi, ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan dua pesawat kenegaraan. Saya jawab enggak ada itu. Itu tidak benar,” ucap Teddy.

Dia menjelaskan bahwa dalam perjalanan luar negeri jarak jauh selama satu tahun terakhir, Prabowo menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia dengan pesawat Boeing 777.

Penggunaan pesawat tersebut sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan efisiensi serta kebanggaan terhadap maskapai nasional.

“Sudah satu tahun ini Presiden Prabowo keluar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat satu. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita Garuda Indonesia Boeing 777,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa penggunaan pesawat Garuda Indonesia juga menjadi bagian dari upaya menunjukkan Indonesia sebagai negara besar yang memiliki maskapai nasional berkelas dunia.

Pesawat yang digunakan pun tidak mengalami perubahan konfigurasi dan tetap menggunakan standar komersial tanpa perlakuan khusus kepresidenan.

