Seskab Teddy Blak-blakan soal Bencana Sumatra, Pakar: Itu Inovasi Kebijakan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membuat gebrakan dalam komunikasi publik.

Hal itu merujuk dari langkah Teddy yang mengambil alih komunikasi ke masyarakat dalam penanganan bencana Sumatera.

Teddy sebelumnya memang menyampaikan informasi secara lugas mengenai tahapan penanganan bencana Sumatera.

Di mana, pria berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) itu menegaskan, proses penanganan terus dilakukan semaksimal mungkin oleh pemerintah.

“Yang disampaikan Seskab itu menjadi semacam gebrakan itu, inovasi kebijakan publik. Di mana, komunikasi publiknya disampaikan betul apa adanya,” ujarnya saat dihubungi.

Trubus juga menyinggung dinamika persepsi yang terjadi di masyarakat mengenai proteksi informasi ke Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan Teddy menyampaikan informasi secara runut dalam penanganan bencana telah menjawab keresahan publik. Di lain hal tak menutup kemungkinan ada yang menarik isu bencana Sumatera ke ranah politik.

“Nah itu, yang menunggangi orang-orang free rider, kan ada orang yang menjadi musuhnya Pak Prabowo dulu waktu pilpres. Ada juga partai yang tidak di pemerintahan, kemudian ada juga partai yang di pemerintah yang ingin cari kesempatan,” katanya.

Diketahui, Teddy sebelumnya menyampaikan informasi mengenai penanganan bencana Sumatera. Di mana, pemerintah sudah bergerak sejak hari pertama terjadinya bencana, 26 November 2025 hingga sekarang. Hal yang diungkapkan Teddy sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja.