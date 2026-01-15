Seskab Teddy dan Kepala OIKN Bahas Progres Pembangunan IKN Pascakunjungan Prabowo

menu
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di kantor Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet.

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Kamis (15/1/2026) sore.

Pertemuan ini dilakukan guna membahas perkembangan terbaru serta menindaklanjuti arahan strategis Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN.

Seskab Teddy mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Basuki Hadimuljono memaparkan sejumlah pembaruan progres pembangunan di lapangan.

Fokus utama diskusi adalah menyelaraskan langkah pembangunan dengan instruksi yang diberikan Presiden Prabowo saat meninjau kawasan IKN pada Senin, 12 Januari 2026 lalu.

"Kepala OIKN melaporkan beberapa update pembangunan IKN dan berkonsultasi terkait beberapa masukan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Teddy dalam keterangannya, Kamis sore.

Pemerintah saat ini tidak hanya mengejar target infrastruktur fisik, tetapi juga mulai memperkuat aspek non-fisik. Salah satu poin penting dalam kunjungan Presiden sebelumnya adalah peninjauan kawasan SMA Taruna Nusantara di IKN.

Proyek ini dipandang sebagai simbol penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembinaan karakter pemimpin masa depan di ibu kota baru.

Selain membahas pendidikan, Seskab Teddy dan jajaran OIKN juga telah melakukan inspeksi langsung ke titik-titik krusial di pusat pemerintahan, meliputi: Istana Negara dan Paviliun Presiden, Kantor Sekretariat Negara, dan Kantor Sekretariat Kabinet.

