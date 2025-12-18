menu
Seskab Teddy Dinilai Sukses Benahi Komunikasi Publik Penanganan Bencana Sumatra
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama anak-anak di pengungsian. Foto: IG sekretariat.kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya belakangan mengambil peran komunikasi publik dalam penanganan bencana Sumatera. Langkah yang diambil Teddy dianggap efektif setelah sebelumnya komunikasi kurang berjalan intensif.

Menurut Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, peran Teddy sangat penting untuk menyampaikan pesan atau komunikasi dari Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, ia merupakan orang yang dekat dan paham mengenai Presiden.

"Dekat dan paham akan memastikan isi, gaya dan menanggapi respons terhadap pesan menjadi tepat. Dan memang Seskab adalah orang yang masuk dalam kriteria itu," ujarnya, Kamis (18/12).

Rico pun melihat, kalau dari sisi manfaat komunikasi politik, bisa dikatakan apa yang dilakukan Teddy berdampak baik untuk Presiden.

Sebab, ketika menteri-menteri, anggota DPR dan lainnya melakukan komunikasi atau pencitraan, 'gain' politiknya akan tersebar bukan hanya ke presiden

"Tapi bisa dilakukan oleh orang dekat presiden, maka level kepuasan publik akan fokus dan terjaga ke presiden," imbuhnya.

Di lain hal, saat awal terjadi bencana komunikasi publik yang keluar dari aparatur pemerintah kerap blunder. Ia pun meyakini, Teddy tampil sekaligus untuk membenahi pola komunikasi tersebut.

"Ini saya rasa tujuannya (memperbaiki pola komunikas). Apalagi waktu di awal-awal penanganan terkesan ada beberapa kejadian blunder dalam komunikasi publik. Sehingga Pak Teddy hadir sebagai balancer dan pengoreksi," pungkasnya. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

