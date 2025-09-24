menu
Seskab Teddy Mampu Jaga Kepercayaan Presiden Prabowo

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) saat bersama Presiden Prabowo Subianto. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai apresiasi.

Bahkan, sampai muncul anggapan Seskab rasa Wakil Presiden (Wapres).

Menurut Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara, Teddy bukan hanya sekadar pejabat pembantu presiden, tetapi sudah memainkan peran strategis.

Teddy, menurutnya, mampu menjaga kepercayaan Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih.

"Terbilang piawai dalam melakukan koordinasi antar-menteri yang sangat membantu aktivitas padat presiden, terutama dalam menjaga koordinasi antar-menteri,” ujar Igor saat dihubungi, Rabu (24/9).

Igor tak memungkiri kinerja Seskab Teddy terbilang sangat baik.

Dengan pengalaman pernah menjadi ajudan Prabowo saat masih menjabat Menteri Pertahanan, sosoknya dianggap paling memahami karakter dan gaya kepemimpinan presiden.

“Hal ini penting untuk menjaga akselerasi di lingkungan kabinet. Bahkan, ada joke yang mengatakan dia seskab tapi rasa wapres,” imbuhnya.

