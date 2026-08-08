Seskab Teddy Masuk Jajaran Anggota Kabinet Berkinerja Moncer di Survei IPO

jpnn.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya masuk dalam jajaran teratas pembantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih yang memiliki kinerja positif.

Hal itu terekam dalam hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menempatkan Seskab Teddy pada peringkat kedua dengan tingkat penilaian positif sebesar 33,5 persen.

Adapun posisi teratas dalam survei IPO, ditempati Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (42,8 persen), sedangkan posisi ketiga ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (32,0 persen).

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan penilaian publik terhadap kinerja para menteri memiliki kaitan dengan tingkat popularitas mereka.

"Persepsi publik terhadap menteri yang dianggap bekerja dengan baik, ini linier dengan popularitas. Menteri Purbaya menempati posisi teratas, kemudian Seskab Teddy Indra Wijaya pada posisi kedua. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketiga," kata Dedi dalam konferensi pers di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Dedi, hasil survei lembaganya memperlihatkan Seskab Teddy berada di kelompok teratas dalam persepsi publik mengenai kinerja menteri.

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Setelah Purbaya, Teddy, dan Bahlil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berada di posisi berikutnya dengan 30,9 persen.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebesar 26,5 persen dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 25,3 persen.