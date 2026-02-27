Seskab Teddy Memamerkan Capaian Program 2 Tahun Pemerintahan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membeberkan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, berbagai program prioritas dan pembangunan terus dijalankan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, investasi, hingga hilirisasi industri.

“Dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai program prioritas dan pembangunan terus berjalan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri,” ucap Seskab Teddy.

Teddy menuturkan dua tahun pertama pemerintahan menjadi bagian dari perjalanan kerja dan pengabdian untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Pemerintah mencatat swasembada pada delapan komoditas pangan serta cadangan pangan sebesar 5,2 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Di bidang pemenuhan gizi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 62 juta penerima manfaat.

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Di sektor pendidikan, pemerintah mencatat 265 Sekolah Rakyat yang telah hadir, dengan 43 ribu anak jalanan kembali bersekolah.

Selain itu, sebanyak 30 ribu sekolah telah direnovasi dan 288.180 layar interaktif dibagikan untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah juga meningkatkan insentif guru honorer sebesar 30 persen.