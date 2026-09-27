Seskab Teddy Paling Berani Pasang Badan Bela Kebijakan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dinilai menjadi figur paling aktif di lingkaran istana dalam membangun komunikasi publik terkait agenda-agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Teddy juga dianggap paling berani pasang badan membela kebijakan pemerintah di tengah sikap menteri lain yang kerap menghindar dari perhatian publik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat diwawancarai media.

Burhanuddin menyoroti intensitas komunikasi publik yang dilakukan Seskab Teddy.

Menurutnya, Teddy merupakan sosok yang konsisten berada di garis terdepan dalam menyampaikan narasi agenda-agenda Presiden kepada masyarakat.

"Seskab Teddy yang paling banyak membangun komunikasi publik mengenai agenda-agenda Presiden. Ia selalu pasang badan untuk menjelaskan berbagai kebijakan Presiden secara langsung," ujar Burhanuddin.

Lebih lanjut, Burhanuddin mengkritik sikap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilainya cenderung bersembunyi, atau mencari aman ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kurang populer, atau berisiko menuai kritik masyarakat.

Ia memberi gambaran saat pemerintah menghadapi situasi dinamis, seperti sosialisasi kebijakan penataan anggaran program prioritas nasional, dinamika operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga isu efisiensi birokrasi dan penyesuaian regulasi di kementerian/lembaga.