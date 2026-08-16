Seskab Teddy Pastikan Pemerintah Mempercepat Penanganan Pascagempa di NTT
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa hingga Sabtu (15/8) malam, pemerintah telah mengirimkan total 27 ton logistik ke wilayah terdampak bencana.
“Ini adalah kloter terakhir penerbangan hari Sabtu. Dari total 27 ton logistik sudah terkirim ke NTT dengan berbagai kloter penerbangan Hercules di hari itu juga,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Selain soal pengiriman logistik, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus mendorong kerja sama lintas sektor untuk memastikan penanganan pascagempa berjalan cepat dan tepat sasaran.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan menko PMK, mendagri, menteri PU, kepala BNPB, dan kepala Basarnas serta wamen kesehatan dan wamen sosial beserta unsur PLN, Pertamina, dan Telkom untuk melihat secara langsung kondisi di lokasi bencana.
“Presiden Prabowo juga telah memerintahkan jajaran terkait untuk langsung terbang ke NTT pada hari kejadian untuk sesegera mungkin memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Teddy juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan pascagempa dengan mengerahkan personel TNI dan Polri untuk membantu proses pemulihan dan evakuasi di wilayah terdampak.
“Selain itu, langsung di hari kejadian, TNI dan Polri telah mengerahkan lebih dari 3.500 prajurit TNI Polri ke berbagai daerah di Flores pada hari Sabtu, disebar ke Manggarai, Maumere, Flores, dan daerah terdampak lainnya di NTT,” tambahnya. (dit/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Pemerintah disebut mempercepat penanganan pascagempa bumi di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerintah Tempuh 8 Langkah Strategis Pulihkan NTT Pascagempa
- Budiman Sudjatmiko: Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi
- 2 Lokasi Wisata di Manggarai Ditutup Imbas Gempa M 7,7
- Mabes Polri Kirim Pasukan dan Tim K9 untuk Tangani Korba Gempa Flores
- Megawati Keluarkan Instruksi, Sukarelawan PDIP Dikirim ke NTT Bantu Warga Terdampak Gempa
- Gempa 7,7 Magnitudo Guncang NTT, BNPB Ungkap 47 Orang Meninggal Dunia