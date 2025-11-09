Seskab Teddy Pejabat Paling Populer, Pengamat Nilai Wajar dan Sangat Pantas

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya muncul sebagai figur pejabat non-Menteri Koordinator yang paling dikenal publik di tengah dominasi para menteri yang menjabat di pos strategis. Hal itu terpotret dalam survei Indikator Politik Indonesia.

Hasil survei menunjukkan tingkat awareness atau kedikenalan Teddy Indra Wijaya mencapai 50,8%, menempatkannya di posisi ketiga secara keseluruhan, hanya di bawah Menpora Erick Thohir dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam grafik 10 Pejabat/Menteri Terpopuler, Teddy Indra Wijaya berada di atas sejumlah Menteri Koordinator dan Kepala Lembaga penting lainnya.

Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.

Di sisi lain, awareness Teddy yang mencapai lebih dari 50% bahkan melampaui beberapa figur kunci, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (34,2%), dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (44,6%).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, wajar jika Teddy menjadi figur pejabat yang yang paling dikenal publik.

“Menurut saya, Seskap Teddy paling dikenal Publik dibanding pejabat atau menteri yang lain cukup masuk akal dan sangat pantas,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (8/11).

Faktor utamanya, kata Iwan, Seskab Teddy secara kinerja paling aktif dan paling berperan penting dalam membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya.