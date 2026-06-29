Seskab Teddy: Program Magang Nasional Dibuka dengan Peserta 150 Ribu Orang

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah meluncurkan Program Magang Nasional (PMN) 2026.

Program inisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut telah memasuki tahun kedua dengan cakupan peserta yang makin luas.

"Salah satu PR (pekerjaan rumah) Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji," ujar Teddy dalam siaran persnya, Senin (29/6).

Untuk itu, kata Teddy sejak 2025 lalu dan sekarang tahun kedua, Presiden Prabowo melalui Menaker Yassierli beserta tim membuat Program Magang Nasional.

Melalui program ini, Teddy menjelaskan, para lulusan sarjana dapat mengikuti program PMN selama enam bulan di perusahaan mitra.

Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp 3,5-6 juta per bulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempatnya bekerja.

"Peserta PMN dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skill-nya bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel," jelasnya.

Teddy mengatakan pasa 2025 PMN telah diikuti oleh 100 ribu peserta magang yang tersebar di beberapa perusahaan di tanah air.