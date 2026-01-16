menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sesosok Mayat Tanpa Identitas Mengambang di Kali Ciliwung

Sesosok Mayat Tanpa Identitas Mengambang di Kali Ciliwung

Sesosok Mayat Tanpa Identitas Mengambang di Kali Ciliwung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penemuan mayat pria tanpa identitas di aliran Kali Ciliwung, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (16/1/2026). ANTARA/HO-Polsek Jagakarsa.

jpnn.com, JAKARTA - Sesosok mayat pria tanpa identitas pada aliran Kali Ciliwung ditemukan mengapung di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Masih dalam penyelidikan. Kami mengumpulkan keterangan saksi dan menunggu hasil pemeriksaan lanjutan," kata Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi di Jakarta, Jumat.

Nurma mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan Jumat pagi pukul 08.45 WIB oleh petugas Unit Pengelola Badan Air saat patroli rutin.

Baca Juga:

Korban ditemukan dalam posisi telentang dan tidak bergerak di aliran Kali Ciliwung.

Petugas kepolisian yang menerima laporan tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB dan langsung melakukan pengamanan.

Proses evakuasi dilakukan oleh tim pemadam kebakaran, sementara Tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan melakukan identifikasi awal.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil identifikasi sementara, ditemukan adanya luka lebam pada bagian wajah korban.

Hingga kini, penyebab kematian korban belum dapat dipastikan.

Sesosok mayat pria tanpa identitas pada aliran Kali Ciliwung ditemukan mengapung di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI