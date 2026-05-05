Sespimma Polri Dorong UMKM Jabar Melek Literasi Digital Cegah Penipuan

jpnn.com, BANDUNG - Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri mendorong penguatan literasi digital bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), di tengah maraknya penipuan online.

Penguatan literasi digital bagi para pelaku UMKM disampaikan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat, Senin (4/5). Forum dialog ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Profesi (KKP) Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-75.

Kolaborasi antara Polri dan Diskuk Provinsi Jabar guna memperkuat peran UMKM agar tumbuh, aman dan berdaya saing serta menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam dialog tersebut, Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Diskuk Jabar Widyaningsih membeberkan jumlah UMKM sebanyak 5,4 juta unit dnegan serapan tenaga kerja 7,9 juta jiwa.

Dirinya menilai tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, selain akses pembiayaan dan permodalan usaha, yaitu rendahnya literasi digital, perlindungan hukum dalam ekosistem usaha, dan banyak yang terjebak dalam pinjaman online (Pinjol dan penipuan digital.

"kegagalan permodalan UMKM bukan sekedar masalah bisnis, kondisi ini memicu rantai dampak, literasi rendah, jeratan pinjol mengakibatkan rusaknya SLIK dan kebangkrutan usaha yang berlanjut pada pengangguran massal dan gesekan yang berujung gangguan kamtibmas," ujarnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Kabid Pengembangan Usaha Kecil Diskuk Jabar Mochammad Danny Fulton. Dirinya mengungkapkan mayoritas pelaku UMKM masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya hal ini membuat rentan bagi UMKM terhadap penipuan, usaha praktik illegal dan kejahatan digital.

Sementara, para pelaku UMKM berharap adanya pendampingan dari Diskuk Jabar dan dukungan dari Polri agar UMKM local dapat berkembang lebih cepat dan aman.