Sespimti Polri Perkuat Edukasi dan Deteksi Dini Karhutla di Samboja Barat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Senat Serdik Sespimti Polri Angkatan 36 Kombes Dony Alexander mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Timur.

Setiap memasuki musim kemarau, kata dia, ancaman karhutla senantiasa meningkat terutama di wilayah yang memiliki kawasan hutan, perkebunan, dan lahan gambut luas, seperti kondisi di Kecamatan Samboja Barat.

Peserta didik (serdik) dalam kegiatan tersebut didampingi oleh Pati Pendamping (Paping) yakni Irjen Joko Setiono dan Irjen Sabilul Arif.

Menurut dia, dampak dari karhutla ini tidak dapat dipandang ringan. Selain merusak ekosistem hutan dan menurunkan kualitas lingkungan, karhutla juga menimbulkan kabut asap berdampak pada kesehatan masyarakat.

“Kemudian mengganggu aktivitas pendidikan dan perekonomian, serta dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial yang tidak sedikit,” kata Dony melalui keterangan tertulis pada Jumat (11/9).

Menyadari besarnya risiko tersebut, lanjut dia, Satgas Edukasi Karhutla Sespimti Polri Angkatan 36 memandang penting hadir langsung di tengah masyarakat Kecamatan Samboja Barat, Kalimantan Timur.

“Guna membangun kesadaran kolektif dan memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman karhutla, melalui pendekatan edukasi, dialog, dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Ia menjelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla tentu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi perlu sinergi dan kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan.