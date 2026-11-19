Sesuai Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao jadi Briket
jpnn.com - JAYAPURA – Kulit kakao yang selama ini hanya menumpuk dan dibiarkan membusuk di kebun kini bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif oleh petani di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
Melalui pendampingan Tim 19 Ekspedisi Patriot Institut Teknologi Bandung (ITB), limbah yang sebelumnya kurang dimanfaatkan itu mulai diolah menjadi briket atau bahan bakar padat untuk kebutuhan rumah tangga.
Kulit kakao juga dapat diolah menjadi biochar yang bermanfaat untuk memperbaiki kondisi tanah.
Tim 19 Ekspedisi Patriot ITB mendampingi petani mengolah kulit kakoa menjadi briket, di Distrik Yapsi, Jayapura, Papua. Foto: Humas Kementerian Transmigrasi
Manfaat tersebut dirasakan Sri Rejeki, salah satu petani kakao dari Kampung Takwa Bangun.
Ia mengaku baru mengetahui bahwa kulit kakao tidak hanya bisa dijadikan pupuk dan kerupuk, tetapi juga dapat diolah menjadi arang dan bahan bakar.
“Saya merasa senang karena ternyata kulit kakao bisa dimanfaatkan menjadi arang biochar dan briket selain dibuat pupuk dan kerupuk. Saya berharap alat pembuatannya dapat diperbanyak sehingga masyarakat bisa membuat sendiri di rumah,” ujar Sri dalam kegiatan pelatihan di Gapoktan Nawa Tunas Baru (GNTB), Senin (26/10), sebagaimana keterangan pers Kementerian Transmigrasi hari ini.
Kulit kakao kini bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif oleh petani di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura.
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