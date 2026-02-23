Setahun Agustina-Iswar, Semarang Bersih, Warganya Makin Sejahtera

jpnn.com, JAKARTA - Genap satu tahun sudah Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin memimpin Semarang.

Di usia kepemimpinan yang pertama ini, banyak kabar baik yang layak untuk disyukuri oleh seluruh warga ibu kota Jawa Tengah.

Bukan cuma soal kota yang makin rapi dan bersih, tetapi yang paling utama: warga kota Semarang hidup makin sejahtera, angka kemiskinan turun, dan lapangan kerja makin terbuka.

Semua ini berawal dari ide sederhana yang diberi nama "Semarang Bersih".

Wali Kota Agustina Wilujeng pun tidak mau program kebersihan cuma berhenti di sapu dan tempat sampah.

Dia mengajak warganya berpikir: bagaimana kalau sampah yang biasa kita buang, justru bisa jadi sumber penghasilan?

Hidup Makin Baik, Angkanya Jelas

Setahun terakhir, data pembangunan Kota Semarang menunjukkan grafik yang terus naik. Artinya, kesejahteraan warga benar-benar membaik.