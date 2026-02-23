menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Setahun Agustina-Iswar, Semarang Bersih, Warganya Makin Sejahtera

Setahun Agustina-Iswar, Semarang Bersih, Warganya Makin Sejahtera

Setahun Agustina-Iswar, Semarang Bersih, Warganya Makin Sejahtera
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Genap satu tahun sudah Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin memimpin Semarang. Di usia kepemimpinan yang pertama ini, banyak kabar baik yang layak untuk disyukuri. Foto: dok Pemkot Semarang

jpnn.com, JAKARTA - Genap satu tahun sudah Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin memimpin Semarang. 

Di usia kepemimpinan yang pertama ini, banyak kabar baik yang layak untuk disyukuri oleh seluruh warga ibu kota Jawa Tengah. 

Bukan cuma soal kota yang makin rapi dan bersih, tetapi yang paling utama: warga kota Semarang hidup makin sejahtera, angka kemiskinan turun, dan lapangan kerja makin terbuka.

Baca Juga:

Semua ini berawal dari ide sederhana yang diberi nama "Semarang Bersih". 

Wali Kota Agustina Wilujeng pun tidak mau program kebersihan cuma berhenti di sapu dan tempat sampah. 

Dia mengajak warganya berpikir: bagaimana kalau sampah yang biasa kita buang, justru bisa jadi sumber penghasilan?

Baca Juga:

Hidup Makin Baik, Angkanya Jelas

Setahun terakhir, data pembangunan Kota Semarang menunjukkan grafik yang terus naik. Artinya, kesejahteraan warga benar-benar membaik.

Genap satu tahun sudah Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin memimpin Semarang. Di usia kepemimpinan yang pertama ini, banyak kabar baik yang layak untuk disyukuri

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI