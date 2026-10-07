Setahun Bekerja, PPPK Paruh Waktu yang Mengundurkan Diri Lumayan Banyak

jpnn.com - BATANG – Sebanyak 72 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.

Mereka merupakan bagian dari 2.824 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang diangkat pada 2025.

Dengan demikian, 72 orang pegawai tersebut menyandang status PPPK Paruh Waktu hanya selama 1 tahun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang Dwi Riyanto mengatakan penentuan perpanjangan masa kontrak PPPK senantiasa mengacu pada evaluasi ketat dan kualifikasi yang berlaku.

"Perpanjangan PPPK Paruh Waktu mengacu pada kriteria tertentu. Penilaian mencakup pemenuhan syarat administrasi, capaian kinerja bulanan hingga tingkat kebutuhan organisasi tempat pegawai tersebut bertugas," katanya di Batang, Selasa (6/10).

Dijelaskan bahwa berkurangnya jumlah pegawai ini tidak murni disebabkan oleh hasil evaluasi kinerja semata, tetapi tereliminasi dari daftar usulan perpanjangan, faktor pengunduran diri menjadi alasan terbanyak.

Disebutkan bahwa PPPK Paruh Waktu yang diputus kontraknya karena mengundurkan diri sebanyak 42 orang, meninggal dunia 13 orang, batas usia pensiun 12 orang, lulus seleksi PPPK Penuh Waktu dua orang, dan pemberhentian karena pelanggaran disiplin dua orang.

Dari 2.824 pegawai yang diangkat pada masa formasi 2025, kini tersisa 2.752 PPPK Paruh Waktu yang diajukan untuk melanjutkan masa pengabdian.