Setahun Berharap

jpnn.com - Berapa kalikah Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama satu tahun masa jabatannya?

"Berdasarkan laporan media, dalam satu tahun pertama kepemimpinannya tercatat 35 hingga 36 kali kunjungan ke luar negeri".

Yang menjawab itu ChatGPT. Dari jumlah itu, tiga kali yang sangat menonjol: saat gebrak podium di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, saat menghadiri parade militer di Beijing, dan menghadiri penandatanganan damai Palestina-Israel.

Rasanya saya tidak percaya pada jawaban ChatGPT itu. Masak sih begitu banyak? Akan tetapi saya memang tidak mencatat sendiri kapan saja presiden ke luar negeri.

Yang saya ingat sampai sekarang: Presiden Soeharto tidak pernah ke luar negeri selama lima tahun pertama masa jabatan beliau.

Saat Pak Harto tampil memimpin Indonesia keadaan dalam negeri memang lagi gawat. Tujuh jenderal diculik dan dibunuh. Ratusan ribu anggota Partai Komunis Indonesia kehilangan nyawa dan keluarga. Ekonomi nyaris bangkrut. Inflasi pernah 600 persen.

Pak Harto pilih konsentrasi penuh di dalam negeri. Krido Pak Harto amat terkenal: Trilogi Pembangunan –stabilitas, pertumbuhan, pemerataan.

Kelak, di tahun 1983, setelah tiga kali Repelita, Trilogi itu diubah urutannya: pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang dinamis.