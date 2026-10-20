Setahun Beroperasi, Hampton Square Dorong Aktivitas Bisnis dan Komunitas di Gading Serpong

jpnn.com, SERPONG - Paramount Land terus memperkuat daya tarik kawasan komersial Paramount Gading Serpong melalui pengembangan Hampton Square sebagai pusat gaya hidup, kuliner, dan aktivitas komunitas.

Memasuki tahun pertama operasionalnya, Hampton Square menggelar rangkaian kegiatan bertajuk One Year in Motion sepanjang Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pengelola untuk meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi komersial dan gaya hidup di Gading Serpong.

Direktur Commercial Retail Paramount Land Aji Widiarto mengatakan Hampton Square dikembangkan tidak hanya sebagai pusat kuliner dan ritel, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang mampu mengakomodasi beragam aktivitas masyarakat.

“Melalui beragam kegiatan yang menyatukan olahraga, hiburan, kreativitas, komunitas, keluarga, dan gaya hidup, Hampton Square mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari perayaan istimewa ini,” ujar Aji, Selasa (20/10).

Menurut Aji, penyelenggaraan berbagai kegiatan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk memperkuat fungsi Hampton Square sebagai titik temu masyarakat dan komunitas di kawasan Paramount Gading Serpong dan sekitarnya.

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“Rangkaian acara ini juga menjadi bagian dari upaya Hampton Square untuk terus menghadirkan ruang interaksi yang dapat dinikmati masyarakat sekaligus menjadi titik temu bagi berbagai komunitas di kawasan Paramount Gading Serpong dan sekitarnya,” katanya.

Hampton Square mengusung konsep open lifestyle hub yang mengintegrasikan aktivitas belanja, kuliner, olahraga, hiburan, dan kegiatan komunitas dalam satu kawasan.