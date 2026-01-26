Setahun Beroperasi, Let’s Glow Perkuat Komitmen Serap Tenaga Kerja

menu
Let’s Glow PGC merayakan satu tahun operasional dengan menegaskan komitmen membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Let’s Glow Lounge & Karaoke PGC merayakan ulang tahun pertamanya dengan menggelar acara hiburan yang berlangsung meriah di Jakarta, Sabtu (24/1) malam.

Perayaan tersebut menjadi momentum bagi manajemen untuk menegaskan komitmen usaha dalam mengembangkan bisnis hiburan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Acara peringatan satu tahun operasional itu dihadiri ratusan pengunjung dan dimeriahkan oleh sejumlah penampil, mulai dari home band, disk jockey (DJ), hingga grup musik Souljah sebagai bintang tamu utama.

Antusiasme pengunjung menunjukkan pertumbuhan minat masyarakat terhadap konsep hiburan yang diusung Let’s Glow.

Owner Let’s Glow Lounge & Karaoke, Ade Nova Kurniawan, menyampaikan bahwa keberlangsungan usaha menjadi prioritas utama perusahaan di tengah persaingan bisnis hiburan.

Menurutnya, keberlanjutan bisnis juga berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan pekerjaan.

“Tentunya harapan besar kami, Let’s Glow bisa bertahan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, supaya tetap bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ade Nova Kurniawan dalam keterangan tertulis, Senin (26/1).

Selain fokus pada keberlanjutan usaha, manajemen juga menaruh perhatian pada kenyamanan pelanggan. Ade Nova menilai, pengalaman pengunjung menjadi faktor penting dalam menjaga loyalitas konsumen di tengah ketatnya persaingan industri hiburan.

