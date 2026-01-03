Setahun, Green Policing Tanam 62.006 Pohon, Polda Riau: Pergerakan Ini Akan Meluas

jpnn.com, PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau mencatat capaian signifikan dalam gerakan pelestarian lingkungan melalui program Green Policing.

Dalam kurun waktu satu tahun, sejak Juli hingga Desember 2025, Polda Riau bersama jajaran dan mitra berhasil menanam sebanyak 62.006 batang pohon di berbagai wilayah Provinsi Riau.

Program yang menjadi atensi langsung Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan tersebut tidak hanya melibatkan personel kepolisian, tetapi juga menyasar dunia pendidikan secara masif.

Direktur Binmas Polda Riau Kombes Eko Budhi Purwono mengatakan penanaman pohon dilakukan melalui kegiatan edukasi lingkungan di tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, sebagai upaya menanamkan kesadaran ekologis sejak usia dini.

Berdasarkan rekapitulasi kegiatan, total terdapat 4.326 kegiatan penanaman yang dilaksanakan sepanjang periode tersebut.

“Khusus untuk pelajar tingkat TK dan SD, tercatat 2.652 kegiatan, menjadikan sekolah sebagai garda terdepan dalam gerakan cinta lingkungan di Bumi Lancang Kuning,” kata Kombes Eko, Sabtu (3/1).

Selain jajaran Polda dan Polres, kegiatan ini juga melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Bhayangkari, organisasi perempuan, komunitas pers, hingga kelompok masyarakat.

Sinergi lintas sektor ini memperkuat konsep Green Policing sebagai pendekatan pentahelix dalam menjaga alam.