Setahun Hilang Misterius, Gadis 18 Tahun di Semarang Ternyata Tewas Dibunuh Pacar
jpnn.com, SEMARANG - Misteri hilangnya Mozza Axilla Gunarsa, 18, selama lebih dari setahun akhirnya terkuak secara tragis.
Warga Kabupaten Semarang yang dilaporkan hilang sejak Juni 2025 tersebut dipastikan menjadi korban pembunuhan, setelah polisi berhasil menemukan kerangka jasadnya dan membekuk sang pelaku.
Polrestabes Semarang mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan bernama Mozza Axilla Gunarsa (18) warga Kabupaten Semarang yang dilaporkan hilang sejak setahun lalu sebelum akhirnya ditemukan kerangka jasadnya.
Kepala Satuan Perlindungan Perempuan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Sriniti di Semarang, Sabtu, mengatakan, pelaku pembunuhan berinisial MDVS (22) warga Kabupaten Blora ditangkap setelah serangkaian penyelidikan.
Ia menjelaskan pelaku mengenal korban sekitar Mei 2025 melalui media sosial TikTok.
Setelah menjalin hubungan, kata dia, keduanya diduga terlibat perselisihan saat berada di tempat indekos MDVS di wilayah Candisari, Kota Semarang, pada Juni 2025.
"Tersangka mengaku emosi setelah korban diduga berkomunikasi dengan laki-laki lain," katanya.
Tersangka diduga membunuh korban dengan cara membekap tubuhnya hingga mati lemas
Misteri hilangnya Mozza Axilla Gunarsa, 18, selama lebih dari setahun akhirnya terkuak secara tragis.
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