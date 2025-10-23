menu
Setahun Kabinet Merah-Putih, Daftar Peristiwa Ekonomi Penting Indonesia
Peristiwa penting eonomi Indonesia setahun Kabinet Merah Putih. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Setahun pemerintahan Kabinet Merah-Putih telah berlalu, membawa berbagai dinamika dan perubahan dalam lanskap ekonomi Indonesia. 

Dari kebijakan fiskal hingga regulasi sektor riil, setiap keputusan memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan stabilitas negara. 

Berikut sorotan utama yang merangkum perjalanan ekonomi Indonesia selama setahun kepemimpinan Prabowo-Gibran:

Pembentukan Danantara

Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang bertujuan untuk mengonsolidasi kekuatan ekonomi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN dalam menghadapi tantangan global, serta menarik investasi asing.

IHSG Anjlok hingga 7 Persen

Pasar saham memberikan reaksi kurang menggembirakan terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami penurunan tajam hingga 7 persen sebelum terkena trading halt pada 18 Maret 2025. 

