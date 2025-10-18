Setahun Kabinet Merah Putih, Urban Jakarta Watch Nilai Pemerintahan Prabowo Makin Solid

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Urban Jakarta Watch, Bobby Darmanto, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang positif dalam memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, berbagai kebijakan ekonomi pemerintah mulai berdampak nyata di lapangan.

“Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan arah yang positif dalam menjawab ekspektasi publik, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ekonomi nasional,” kata Bobby dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10).

Dia menyebutkan sejumlah program stimulus ekonomi mulai terasa hasilnya, terutama di sektor pertanian yang kini mendekati swasembada pangan.

Bobby mengatakan pembangunan infrastruktur yang masif juga membantu peningkatan produktivitas, sedangkan wilayah transmigrasi mulai tumbuh menjadi kawasan ekonomi baru.

“Bahkan beberapa universitas mulai hadir di kawasan transmigrasi untuk menggali potensi wilayah tersebut,” lanjutnya.

Bobby menilai pemerintahan Prabowo berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi di tengah tekanan global.

Menurutnya, langkah-langkah strategis dalam menarik investasi serta kebijakan ekonomi yang hati-hati dinilainya menjadi kunci stabilitas yang terjaga sepanjang tahun pertama pemerintahan.