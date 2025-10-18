menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Setahun Kabinet Merah Putih, Urban Jakarta Watch Nilai Pemerintahan Prabowo Makin Solid

Setahun Kabinet Merah Putih, Urban Jakarta Watch Nilai Pemerintahan Prabowo Makin Solid

Setahun Kabinet Merah Putih, Urban Jakarta Watch Nilai Pemerintahan Prabowo Makin Solid
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Eksekutif Urban Jakarta Watch, Bobby Darmanto, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah positif. Foto: dokpri for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Urban Jakarta Watch, Bobby Darmanto, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang positif dalam memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, berbagai kebijakan ekonomi pemerintah mulai berdampak nyata di lapangan.

“Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan arah yang positif dalam menjawab ekspektasi publik, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ekonomi nasional,” kata Bobby dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10).

Baca Juga:

Dia menyebutkan sejumlah program stimulus ekonomi mulai terasa hasilnya, terutama di sektor pertanian yang kini mendekati swasembada pangan. 

Bobby mengatakan pembangunan infrastruktur yang masif juga membantu peningkatan produktivitas, sedangkan wilayah transmigrasi mulai tumbuh menjadi kawasan ekonomi baru. 

“Bahkan beberapa universitas mulai hadir di kawasan transmigrasi untuk menggali potensi wilayah tersebut,” lanjutnya.

Baca Juga:

Bobby menilai pemerintahan Prabowo berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi di tengah tekanan global.

Menurutnya, langkah-langkah strategis dalam menarik investasi serta kebijakan ekonomi yang hati-hati dinilainya menjadi kunci stabilitas yang terjaga sepanjang tahun pertama pemerintahan. 

Direktur Eksekutif Urban Jakarta Watch, Bobby Darmanto, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang positif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI