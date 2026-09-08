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Setahun Menjabat jadi Menkeu, Purbaya Akui Turun Berat Badan 14 Kilogram

Setahun Menjabat jadi Menkeu, Purbaya Akui Turun Berat Badan 14 Kilogram
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Purbaya Yudhi Sadewa di Sunter, Jakarta Utara. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa diketahui sudah satu tahun menjalankan kinerjanya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pada Selasa (8/9).

Bersamaan dengan momen tersebut, Menkeu membagikan catatan evaluasi dan pengalamannya selama setahun menjabat, termasuk beban kerja berat yang berdampak langsung pada kondisi fisiknya.

Purbaya mengaku berat badannya sempat menyusut drastis dari 102 kilogram hingga menyentuh angka 88 kilogram, meskipun saat ini berada di posisi 97 kilogram.

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"Berarti kerjanya emang berat di Kementerian Keuangan," ujar Purbaya di Sunter, Jakarta Utara.

Kendati demikian, sebagai ekonom, Purbaya mengaku senang selama menjabat sebagai Menkeu.

Hal tersebut lantaran Purbaya dapat menguji berbagai teori makroekonomi secara langsung di lapangan dan melihat hasilnya sesuai dengan prediksi.

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"Yang paling menarik, ketika bisa menguji teori-teori di lapangan langsung," tuturnya.

Purbaya mencatat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional mulai menunjukkan tren perbaikan dan sudah keluar dari kisaran lima persen, meski sempat terpengaruh gangguan global pada kuartal kedua.

Setahun menjabat, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kinerjanya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) berat hingga turun berat badan drastis.

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