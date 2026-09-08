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Setahun Menjabat Menkeu, Purbaya Optimistis Ekonomi RI Dekati 6 Persen Akhir Tahun Ini

Setahun Menjabat Menkeu, Purbaya Optimistis Ekonomi RI Dekati 6 Persen Akhir Tahun Ini
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (8/9/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal akhir tahun ini mampu bergerak mendekati level 6 persen.

Pernyataan optimistis tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (8/9), yang bertepatan dengan momentum satu tahun dirinya mengemban amanah sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu.

“Saya pikir kuartal tahun ini bisa mendekati 6 persen pertumbuhannya. Untuk senangnya sih di situ, untuk ekonom seperti saya yang paling menarik adalah ketika teori diuji di lapangan dan hasilnya sesuai dengan kenyataan,” kata Purbaya.

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Dia meyakini Indonesia saat ini sudah keluar dari tren pertumbuhan stagnan pada level 5 persen, meski pergerakannya masih fluktuatif.

“Walaupun ekonomi Indonesia belum lari kencang-kencang amat, tapi saya pastikan sudah keluar dari pertumbuhan 5 persen. Kuartal (IV) tahun lalu kan 5,39 persen, kuartal pertama (2026) 5,61 persen, kuartal kedua 5,29 persen. Agak surut sedikit karena gangguan global, tapi sekarang siap gerak ke arah 6 persen lagi,” jelasnya.

Dia mengakui masih ada kendala yang membuat perekonomian nasional belum tumbuh secara optimal.

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Salah satunya terkait kepercayaan diri (confidence) masyarakat terhadap perekonomian.

Ia mengaku pernah mempelajari ilmu makroekonomi terkait self-fulfilling prophecy, di mana pembuat kebijakan membentuk ekspektasi untuk mendorong perekonomian bergerak ke arah yang dituju.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal akhir tahun ini mampu bergerak mendekati level 6 persen.

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