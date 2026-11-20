Setahun Menyapa Indonesia, Changan Rayakan Perjalanan Elektrifikasi Lewat ONEderful
jpnn.com, JAKARTA - Waktu berjalan begitu cepat sejak Changan pertama kali menyapa masyarakat Indonesia pada 19 November 2025 lalu.
Di bawah naungan Indomobil Group, merek otomotif global ini datang membawa harapan besar lewat filosofi “Sharing The Future”.
Sebuah janji untuk menghadirkan mobilitas yang lebih cerdas, modern, dan ramah lingkungan.
Kini, tepat satu tahun berselang, janji itu perlahan menemukan wujud nyatanya.
Changan merayakan tonggak sejarah pertamanya di Indonesia lewat GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 di Hall 3 ICE BSD City, Tangerang, pada 20–29 November 2026, dengan mengusung semangat “ONEderful Changan”.
Bagi Changan, perayaan ulang tahun pertama ini bukan sekadar seremoni angka, melainkan refleksi atas kepercayaan yang mulai tumbuh di hati pengendara tanah air.
“Hari ini, melalui semangat ONEderful Changan, kami bersyukur melihat perjalanan itu berkembang, mulai dari lini kendaraan yang beragam hingga kepercayaan konsumen,” ujar CEO Changan Indonesia Setiawan Surya, Jumat (20/11).
Dia menyadari langkah Changan di pasar otomotif nasional masih sangat panjang.
Changan merayakan tonggak sejarah pertamanya di Indonesia lewat GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 di Hall 3 ICE BSD, Tangerang, dengan semangat Onederful Changan
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