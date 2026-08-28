Setahun Operasional NICE PIK2, Pembuktian Kapasitas Lewat Danantara Housing Expo 2026

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menandai satu tahun operasionalnya dengan menjadi tuan rumah Danantara Housing Expo 2026.

Pameran properti berskala besar yang digelar Danantara Indonesia itu berlangsung pada 27-30 Agustus 2026.

Momentum tersebut menjadi penanda penting bagi NICE PIK2 setelah melewati satu tahun proses pematangan operasional sejak soft opening pada 30 Agustus 2025.

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Managing Director NICE PIK2 Ryan Adrian mengatakan Danantara Housing Expo 2026 menjadi pembuktian kesiapan venue yang berlokasi di jantung Central Business District (CBD) itu dalam menangani event dengan jumlah peserta, pengunjung, serta kebutuhan logistik dalam skala besar.

“Danantara Expo 2026 ini bukan hanya sekadar pameran properti berskala besar, tetapi sekaligus menjadi momentum penanda tepat satu tahun beroperasinya NICE secara soft opening,” ujarnya.

Menurut Ryan, selama satu tahun terakhir NICE terus mematangkan sistem operasional untuk memastikan fasilitas dapat menunjang kebutuhan penyelenggara, ekshibitor maupun pengunjung.

Dia menjelaskan proses pematangan operasional NICE PIK2 selama satu tahun terakhir telah berjalan dengan sangat baik sehingga siap menjadi lokasi berbagai event dalam skala besar, termasuk Danantara Housing Expo yang digadang-gadang menjadi motor transaksi industri properti.

“Danantara Housing Expo dilaksanakan di NICE sebagai bukti nyata bahwa fasilitas kami sudah sangat matang dan beroperasi dengan kapasitas maksimal, siap untuk menyelenggarakan event pameran berskala besar ke depannya,” katanya.