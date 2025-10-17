menu
Setahun Pemerintahan Prabowo, Akademisi UIN Kendari Puji Program Prorakyat
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, La Ode Anhusadar, memuji kepemimpinan tegas Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokpri for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari La Ode Anhusadar memuji kepemimpinan tegas Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya menjadi faktor utama keberhasilan berbagai program prorakyat dalam satu tahun pemerintahan berjalan.

Menurutnya, ketegasan dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan strategis telah membawa arah baru dalam tata kelola pemerintahan.

Dia menilai, program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih mulai menunjukkan hasil nyata di tengah masyarakat.

“Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan sekaligus keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil. Program-programnya mulai dirasakan dampaknya, terutama dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat bawah,” kata La Ode di dalam keterangannya, Jumat (15/10).

La Ode menjelaskan program MBG merupakan terobosan yang sangat dibutuhkan bangsa dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menekan angka stunting. 

Selain itu, kebijakan penghapusan utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM juga dinilai menjadi bukti nyata keberanian Presiden dalam menghadirkan keadilan ekonomi

"Kebijakan seperti penghapusan utang adalah langkah berani yang sangat berdampak. Negara benar-benar hadir membantu sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” lanjutnya.

Dia menambahkan, program Koperasi Desa Merah Putih memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa, sementara Screening Kesehatan Gratis membantu meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

