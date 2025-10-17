Setahun Pemerintahan Prabowo, GCP dan GAN Gelar Dialog Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Di hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025, Gerakan Cinta Prabowo (GCP) bersama Gerakan Asta Cita Nasional (GAN) menggelar kegiatan refleksi setahun kepemimpinan Prabowo.

Salah satunya Forum Dialog Nasional di Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan. Acara ini juga menjadi momentum konsolidasi sukarelawan untuk memperkuat dukungan terhadap visi dan kebijakan Presiden.

Ketua Umum GCP, H. Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Apel Kebangsaan yang digelar pada 19 September 2025, di TMII.

“Kami ingin menegaskan bahwa relawan tetap solid mendukung Prabowo. Dalam refleksi ini, kami juga menghadirkan para akademisi dan profesional untuk memberi masukan konstruktif bagi pemerintah,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, hadir sejumlah narasumber seperti Prof. Yudi Rusdi, Hariku Satria selaku juru bicara Presiden, pengamat politik Rocky Gerung, serta ekonom Iskandar Nursi. Mereka memberikan pandangan kritis sekaligus apresiasi terhadap berbagai capaian pemerintahan dalam satu tahun terakhir.

Kurniawan menilai, sejumlah program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pemberantasan korupsi menunjukkan keberanian politik Presiden.

“Selama 365 hari kepemimpinan, sudah 80 kasus korupsi diungkap, bahkan tanah-tanah negara berhasil dikembalikan. Ini prestasi yang patut diapresiasi,” kata Kurniawan.

Menurutnya, keberhasilan awal ini perlu diikuti dengan konsistensi reformasi birokrasi dan pembersihan dari praktik mafia.