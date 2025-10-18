Setahun Pemerintahan Prabowo Kian Berpihak ke Rakyat, tetapi soal Polisi Masih Dinanti

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah transformasi strategis nasional yang kuat.

Menurut Noor, karakter kepemimpinan Prabowo yang patriotik mampu menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas interes politik kelompok.

“Kita patut apresiasi kinerja pemerintahan. Selama hampir 365 hari memimpin, Prabowo menunjukkan gaya kepemimpinan yang mampu membedakan mana domain negara dan pemerintahan, serta mana kepentingan politis para kolaboratornya,” kata Noor dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10).

Noor menganggap program-program visioner Prabowo, seperti kemandirian industri pertahanan, ketahanan pangan nasional, dan transformasi energi berkelanjutan, mulai menampakkan hasil awal yang terukur.

“Prabowo mampu menterjemahkan kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat dengan penggunaan postur APBN yang efisien,” lanjutnya.



Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari. Foto: dokumentasi pribadi untuk JPNN.com

Walakin, Noor juga menekankan pentingnya percepatan kinerja kabinet agar lebih konkret dan berorientasi hasil. Menurut dia, masih ada pekerjaan rumah dalam hal koordinasi dan kecepatan eksekusi meski arah kerja kabinet sudah sesuai jalut.

“Masih ada kendala terkait gaya eksekutif yang perlu lebih lincah dalam hal akselerasi, determinasi, dan efisiensi. Koordinasi antarkementerian juga masih perlu disistematisasi,” tutur Noor.