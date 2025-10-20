Setahun Prabowo-Gibran, Apa Saja Pencapaiannya?
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki setahun pemerintahan pada Senin, 20 Oktober 2025.
Selama 12 bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan telah mencapai sejumlah hal dalam kepemimpinannya.
1. 36 juta penerima MBG
Salah satu program besar Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digaungkan sejak kampanye.
Sejak diluncurkan Januari 2025, Prabowo mengatakan MBG sudah diberikan kepada 36,2 juta penerima manfaat.
Setara dengan memberikan lebih dari 1,4 miliar porsi makanan.
Menurut dia, program MBG juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Total sudah adalah 12.205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan masing-masing dapur mempekerjakan sekitar 50 orang.
"Masing-masing dapur menimbulkan 15 supplier makanan di desa. Masing-masing suplier mempekerjakan 5-10 pekerja hingga petani. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak kecil, dan kita dibicarakan di dunia internasional," ucap Prabowo, pada Minggu (19/10).
