JPNN.com » Nasional » Humaniora » Setahun Prabowo-Gibran, IMM Apresiasi Pembangunan SDM & Diplomasi Aktif Indonesia

Setahun Prabowo-Gibran, IMM Apresiasi Pembangunan SDM & Diplomasi Aktif Indonesia

Setahun Prabowo-Gibran, IMM Apresiasi Pembangunan SDM & Diplomasi Aktif Indonesia
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Sekretaris Jenderal Ikatan Muda Muhammadiyah (IMM) Zakki Mubarak, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah pencapaian pemerintahan. 

Zakki menilai periode pertama dalam lima tahun kepemimpinan ini merupakan fase konsolidasi yang penting untuk menata arah kebijakan dan memastikan program-program prioritas berjalan sesuai harapan.

Menurut Zakki, salah satu capaian paling menonjol adalah keseriusan pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Dia menyoroti meningkatnya akses pendidikan melalui berbagai program beasiswa seperti Beasiswa Unggulan, LPDP, Beasiswa Nusantara, hingga pembukaan Sekolah Rakyat. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat perhatian khusus dari IMM.

Zakki menyebut program ini mencerminkan langkah maju Indonesia menuju standar negara maju, meskipun masih perlu perbaikan dalam tata kelolanya.

“Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas program ini. Evaluasi tentu perlu dilakukan, terutama agar pelaksanaan MBG bisa lebih optimal dan melibatkan sekolah-sekolah secara langsung,” ujar Zakki.

Lebih lanjut, IMM juga menyoroti kiprah Indonesia dalam diplomasi global. Presiden Prabowo dinilai berhasil membawa Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional, memperkuat posisi tawar dan peran strategis negara di kancah dunia. 

Selain itu, kebijakan tata kelola kehutanan yang lebih berpihak pada masyarakat turut diapresiasi. 

