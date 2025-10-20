Setahun Prabowo-Gibran Memimpin, Demokrat Bicara Menguatnya Keyakinan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Dede Yusuf menilai Presiden dan Wapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah menuju ke arah positif dalam memimpin Indonesia, meskipun masih ada beberapa kekurangan.

Menurutnya, kekurangan disebabkan kondisi APBN yang sudah terketok serta reshuffle kabinet sebanyak dua kali.

"Saya rasa apa yang dilakukan Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran sudah on the right track," kata Dede kepada awak media, Senin (20/10).

Dia berkata demikian demi menanggapi setahun kepemimpinan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres RI.

Dede mengatakan kepercayaan publik dan internasional terhadap Presiden Prabowo mulai menguat setelah eks Danjen Kopassus itu setahun memimpin Indonesia.

"Ini menjadi sebuah pintu peluang bagi Indoneia ke depan akan menjadi daya tarik investasi lagi," kata legislator Komisi II DPR RI itu.

Dede bahkan mengatakan pemerintahan Prabowo sudah melakukan perbaikan nyata di sisi hukum dengan upaya reformasi kepolisian.

"Apa yang dilakuakan Presiden Prabowo ini masyarakat sudah mulai memiliki sebuah keyakinan bahwa ini akan menuju kepada sebuah perbaikan," kata eks Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu.