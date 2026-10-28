Setahun Sekolah Rakyat, Kemensos Membuka Akses Pendidikan Gratis Bagi 44 Ribu Anak

jpnn.com, MAKASSAR - Program Sekolah Rakyat yang memasuki satu tahun penyelenggaraan mencatat lebih dari 44 ribu siswa dari keluarga kurang mampu telah mengikuti pendidikan formal dan karakter.

Mereka tersebar di 182 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi.

“44 ribu sudah berada di kelas di Sekolah Rakyat, dan yang 1.000 lebih sedang mengikuti proses rehabilitasi di sentra-sentra Sekolah Rakyat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam peringatan satu tahun Sekolah Rakyat di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10).

Kegiatan bertema 'Satu Indonesia, Sejuta Cita-Cita' ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Gus Ipul menjelaskan, alokasi siswa Sekolah Rakyat tahun ini mencapai 45 ribu anak.

Selain siswa yang telah mengikuti pembelajaran di kelas, lebih dari seribu anak masih menjalani proses rehabilitasi di sentra-sentra Kemensos untuk mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan.

Ia turut mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dalam penyediaan lahan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.