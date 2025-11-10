Setahun Si Mian Fo di Riverwalk Island PIK: Merawat Kebajikan, Menyatukan Perbedaan

jpnn.com, JAKARTA - Suasana tenang dan damai menyelimuti kawasan Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (9/11/2025). Pada hari itu, ribuan umat Buddha dan Tridharma berdatangan sejak pagi untuk mengikuti perayaan Setahun Perjalanan Si Mian Fo.

Satu tahun kehadiran Si Mian Fo telah menghadirkan banyak momentum bermakna. Dari Festival Dongzhi, Thudong 2025, hingga Puja Waisak Thudong, setiap kegiatan di Si Mian Fo menjadi ruang batin bagi umat untuk memperhalus budi pekerti dan memperkuat nilai welas asih.

Tak hanya itu, tarian khas Thailand yang rutin digelar setiap Kamis malam menambah warna budaya sekaligus kehangatan bagi pengunjung.

Dengan dupa mengepul perlahan dan lantunan doa yang lirih, momen perayaan Setahun Perjalanan Si Mian Fo terasa tidak hanya sebagai perayaan, tetapi juga refleksi akan kebajikan dan persatuan.

“Perayaan hari ini bukan sekadar mengenang perjalanan satu tahun berdirinya tempat ibadah Si Mian Fo, melainkan juga momen diversi spiritual atas segala proses perjuangan dan pengabdian yang kita lalui bersama,” ujar Ketua Pengurus Si Mian Fo Riverwalk Island PIK Parlin Widjaja.

Tema Persatuan dan Kedamaian

Peringatan tahun pertama Si Mian Fo mengusung tema “Bersatu dalam Doa Kebajikan, Bersama Membangun Negeri Damai, Makmur & Sentosa” yang dipimpin oleh YM Bhikkhu Khanit Sannano Mahathera.

Adapun prosesinya dimulai dengan penyalaan lilin, dupa, dan penuangan air buli ke dalam cawan yang melambangkan kesucian batin dan harapan akan terang yang abadi. Setelah doa pembukaan oleh Romo Asun, umat yang hadir mendengarkan Dhammadesana yang disampaikan Bante Khanit Sannano, lalu diikuti kegiatan Sanghadana serta pembagian air suci dan makanan bagi seluruh umat.