Setahun Technicolor Meeting, Rimba Edarkan CD Album Debut

jpnn.com, JAKARTA - Tahun ini menjadi perjalanan yang luar biasa bagi grup musik Rimba. Setelah menjangkau pendengar lintas negara dan merambah panggung musik internasional, Rimba kini merayakan satu tahun album debut Technicolor Meeting.

Perayaan tersebut ditandai Rimba dengan menghadirkan Technicolor Meeting dalam format compact disc (CD) melalui kerja sama dengan label rekaman demajors.

Dirilis secara digital pada November 2025, Technicolor Meeting memuat 12 lagu yang memperkenalkan karakter musikal Rimba, yang disebut sebagai pop belantara.

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Menggabungkan penulisan lagu reflektif dengan eksplorasi pop, psychedelic, rock, hingga aransemen bernuansa sinematik, album itu merekam berbagai pergulatan emosi dan refleksi kehidupan di penghujung usia 20-an hingga awal 30-an.

Sejumlah lagu seperti, Diego Superego, Rimba Raya, dan Kampiun yang menampilkan kolaborasi bersama Bilal

Indrajaya menjadi bagian penting dari lanskap musikal album Technicolor Meeting.

Sepanjang perjalanannya, Rimba telah tampil di berbagai festival musik Indonesia, termasuk RRRec Fest 2023, Java Jazz Festival 2024, Synchronize Festival 2024, dan Pestapora 2026.

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Pada 2026, Rimba juga menjalani tur internasional perdana di Jepang, dengan rangkaian penampilan di Tokyo, Matsumoto, dan Kyoto.

Salah satu pencapaian penting dalam perjalanan tersebut adalah penampilan di Kyoto Music Expo 2026 di hadapan sekitar 12.000 penonton.