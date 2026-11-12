menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Setahun Technicolor Meeting, Rimba Edarkan CD Album Debut

Setahun Technicolor Meeting, Rimba Edarkan CD Album Debut

Setahun Technicolor Meeting, Rimba Edarkan CD Album Debut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rimba, grup musik asal Jakarta. Foto: Dok. Rimba/Gemilang B.

jpnn.com, JAKARTA - Tahun ini menjadi perjalanan yang luar biasa bagi grup musik Rimba. Setelah menjangkau pendengar lintas negara dan merambah panggung musik internasional, Rimba kini merayakan satu tahun album debut Technicolor Meeting.

Perayaan tersebut ditandai Rimba dengan menghadirkan Technicolor Meeting dalam format compact disc (CD) melalui kerja sama dengan label rekaman demajors.

Dirilis secara digital pada November 2025, Technicolor Meeting memuat 12 lagu yang memperkenalkan karakter musikal Rimba, yang disebut sebagai pop belantara.

Baca Juga:

Menggabungkan penulisan lagu reflektif dengan eksplorasi pop, psychedelic, rock, hingga aransemen bernuansa sinematik, album itu merekam berbagai pergulatan emosi dan refleksi kehidupan di penghujung usia 20-an hingga awal 30-an.

Sejumlah lagu seperti, Diego Superego, Rimba Raya, dan Kampiun yang menampilkan kolaborasi bersama Bilal
Indrajaya menjadi bagian penting dari lanskap musikal album Technicolor Meeting.

Sepanjang perjalanannya, Rimba telah tampil di berbagai festival musik Indonesia, termasuk RRRec Fest 2023, Java Jazz Festival 2024, Synchronize Festival 2024, dan Pestapora 2026.

Baca Juga:

Pada 2026, Rimba juga menjalani tur internasional perdana di Jepang, dengan rangkaian penampilan di Tokyo, Matsumoto, dan Kyoto.

Salah satu pencapaian penting dalam perjalanan tersebut adalah penampilan di Kyoto Music Expo 2026 di hadapan sekitar 12.000 penonton.

Tahun ini menjadi perjalanan yang luar biasa bagi grup musik Rimba. Setelah menjangkau pendengar lintas negara dan merambah panggung internasional...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI