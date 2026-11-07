Setelah 10 Tahun, Color Guard Indonesia Raih Outstanding Performance di Jepang
jpnn.com, JEPANG - Color Guard Indonesia berhasil meraih predikat 'Outstanding Performance’ dalam Color Guard Festival Marching di Okayama, Japan 2026.
Keberhasilan tersebut didapatkan melalui repertoar bertajuk The Beauty of Borneo.
Penampilan itu menjadi bagian dari misi budaya untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Kalimantan kepada masyarakat internasional melalui seni pertunjukan color guard.
Keikutsertaan pada 2026 ini menandai penampilan kedua Color Guard Indonesia di Okayama, Jepang, setelah penampilan sebelumnya pada 2016.
Kembali setelah sepuluh tahun, tim Color Guard Indonesia membawa semangat untuk menghadirkan karya yang mengangkat identitas Indonesia.
Momentum tersebut semakin bermakna dengan diraihnya predikat ‘Outstanding Performance’ sebagai pengakuan atas penampilan mereka.
Bagi Color Guard Indonesia, pencapaian ini memiliki makna yang melampaui penghargaan atas sebuah pertunjukan.
Panggung di Okayama menjadi ruang untuk membawa cerita tentang Indonesia, memperkenalkan identitas budaya bangsa dan mengajak penonton menghargai kekayaan yang perlu terus dijaga.
Melalui The Beauty of Borneo, Color Guard Indonesia memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Kalimantan sekaligus membawa pesan pelestarian ke panggung...
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