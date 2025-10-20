Setelah 12 Tahun, Fatin Shidqia Akhirnya Tepati Janji

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Fatin Shidqia akhirnya kembali dengan karya terbaru setelah lebih dari satu dekade sejak album debutnya.

Dia baru saja meluncurkan album kedua yang bertitel Cerita Kita.

Melalui album tersebut, jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama itu menandai fase baru dalam perjalanan musik, lewat karya yang lebih matang, jujur, dan terasa personal.

Fatin Shidqia menjelaskan penyebab album Cerita Kita berjarak 12 tahun sejak album perdana, For You (2013).

Menurutnya, lamanya jeda disebabkan fokusnya yang kerap terbelah dan mudah teralihkan saat mencari ide untuk membuat lagu.

“Rasanya deg-degan saat akhirnya merilis album kedua di tahun 2025 ini, tetapi juga ada rasa syukur dan senang karena masih dikelilingi penggemar yang selalu menanyakan karya terbaruku. Hal itu sangat berarti bagiku dan menjadi motivasi besar untuk terus berkarya,” ungkap Fatin Shidqia.



Penyanyi kelahiran 30 Juli 1996 itu membeberkan, album kedua ini terasa sangat istimewa karena dirinya terlibat pembuatannya secara penuh.

Baca Juga: Barasuara Umumkan Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di 5 Kota

Meski proses pengerjaannya memakan waktu lama, tetapi, justru dalam periode inilah, Fatin Shidqia merasa tumbuh sebagai musisi.

Bila di album pertama, dia hanya tinggal melakukan rekaman saja, kali ini dirinya mulai belajar menulis lirik, mencari melodi, dan terlibat langsung dalam proses kreatif.