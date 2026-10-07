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Setelah 14 Tahun, Avhath Akhirnya Lepas Album Perdana

Setelah 14 Tahun, Avhath Akhirnya Lepas Album Perdana
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Avhath saat sesi dengar album penuh perdana di Zodiac Senopati, Jakarta Selatan pada Selasa (6/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Avhath akhirnya bersiap merilis album penuh pertama yang berjudul Avhath pada 9 Oktober 2026.

Album tersebut sebelumnya telah diperkenalkan melalui single Amassed pada September 2026 lalu.

Avhath sekaligus menjadi rilisan ke-17 dari band metal/hardcore asal Jakarta Selatan yang telah berjalan sejak 2012 itu.

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"Kenapa baru sekarang rilis album? Mungkin moodnya baru sekarang, dulu cuma split atau single, kayaknya perlu ada gebrakan buat pendengar lebih luas," kata personel Avhath Reynir di Zodiac Senopati, Jakarta Selatan pada Selasa (6/10).

Reynir mengatakan proses kreatif lebih terasa seperti sebuah panggilan secara kolektif ketimbang sesuatu yang direncanakan atau diharuskan.

Gagasan untuk membuat album penuh tumbuh dengan sendirinya, hingga pada satu titik terasa sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan.

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Avhath pun tidak dimulai dengan sebuah konsep besar. Personel memilih untuk memercayai insting dan membiarkan album ini menemukan bentuknya sendiri sepanjang proses, mulai dari penulisan lagu, lirik, hingga penataan artwork.

"Avhath selalu bikin karya yang senatural banget, enggak terlalu memikirkan konsep, biasanya konsep datang setelah proses kreatif," jelasnya.

Avhath akhirnya bersiap merilis album penuh pertama yang berjudul Avhath pada 9 Oktober 2026.

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