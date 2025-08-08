Setelah 14 Tahun, Ed Sheeran Reuni dengan Rupert Grint

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris Raya, Ed Sheeran kembali hadir lewat single terbaru yang berjudul A Little More.

Peluncuran lagu tersebut disertai dengan sebuah video klip yang dibintangi oleh Rupert Grint.

Diwarnai lirik-lirik jenaka dan serba menusuk, A Little More membawa unsur musik blues, lengkap dengan pesan-pesan yang membahas tentang melindungi diri sendiri serta keberanian diri.

Ed Sheeran menulis lagu itu bersama Dave, Blake Slatkin, Cirkut, dan Johnny McDaid yang merupakan rekan kolaborator. Blake Slatkin dan Cirkut juga turut duduk sebagai produser untuk lagu tersebut.

Menjelang perilisan A Little More, fan Ed Sheeran dan Rupert Grint mulai memecahkan teka-teki dari sejumlah teaser yang diunggah di media sosial.

Selain itu unggahan Ed Sheeran yang seakan-akan diambil alih oleh Rupert Grint. Semua pastinya ingat dengan video klip Lego House milik Ed Sheeran yang juga dibintangi oleh Rupert.

Kali ini, Rupert Grint kembali untuk peran cameo kejutan dalam video klip A Little More, 14 tahun setelah video klip Lego House.

Disutradarai oleh Emil Nava, video klip A Little More melanjutkan jalan cerita video Lego House. Rupert Grint kembali memainkan karakter seorang penggemar berat Ed Sheeran yang baru saja keluar dari penjara dan mencoba untuk menjalani hidup normal.