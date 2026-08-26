Setelah 15 Tahun, Adhitia Sofyan Rilis Lagu Tentang Kerupuk

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Adhitia Sofyan akhirnya merilis single yang bertitel Don't You Dare Touch My Kerupuk.

Lagu Don't You Dare Touch My Kerupuk telah tersimpan selama 15 tahun, dan hanya hadir dalam bentuk rekaman di YouTube.

Adhitia Sofyan mengungkapkan bahwa, ada lagu yang lahir dari patah hati, ada yang lahir dari perjalanan hidup, dan ada juga lagu yang lahir karena kerupuk yang lupa dibeli saat makan siang.

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Meski terdengar jenaka, Don't You Dare Touch My Kerupuk tetap dibalut lantunan nada dan melodi melankolis yang menjadi ciri khas Adhitia Sofyan.

Lagu yang berawal dari menu makan siang itu bermula ketika Adhitia Sofyan masih bekerja sebagai karyawan di sebuah agensi periklanan, jauh sebelum menjadi musisi penuh waktu.

Saat jam makan siang tiba, Adhitia Sofyan memesan makan siang dengan satu pesan penting, 'Jangan lupa kerupuknya'.

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Namun ketika makanannya datang, kerupuk yang dinanti justru tidak ikut datang. Dengan kesal, Adhitia Sofyan memesan kerupuk untuk kedua kalinya dan memilih menunda makan hingga kerupuk tiba.

Dari momen sederhana itulah lahir Don't You Dare Touch My Kerupuk. Berawal dari kejadian yang personal dan jenaka, lagu itu menggambarkan betapa kerupuk merupakan pelengkap yang wajib ada di setiap makan siang Adhitia Sofyan.