Setelah 20 Tahun, Lagu-Lagu Film Janji Joni Dirayakan di Soundrenaline 2025

jpnn.com, JAKARTA - Film Janji Joni tidak hanya dikenal lewat penampilan akting Nicholas Saputra, tetapi juga soundtrack yang ikonik.

Tepat 20 tahun setelah perilisan film tersebut, deretan lagu dari album soundtrack 'Janji Joni' dibawakan langsung di Soundrenaline 2025.

Para pengisi lagu soundtrack dari film Janji Joni tampil pada hari terakhir Soundrenaline 2025, di ASEAN District, Taman Kota Peruri, Minggu (21/12) malam.

Sebanyak 10 lagu ikonik dari soundtrack film tersebut dibawakan. Mulai dari 'Waiting' oleh The Adams, 'Puzzle' oleh Ape On The Roof, 'Senandung Maaf' oleh White Shoes & The Couple Company, hingga 'Setan Kredit' oleh David Tarigan.

David Tarigan, sosok di balik kurasi musik Janji Joni sekaligus produser sesi ini, mengungkapkan, semenjak film itu dirilis memang tidak pernah ada pertunjukan khusus yang mempertemukan para musisi pengisinya.

Dia pun menyambut antusias ketika akhirnya para musisi pengisi soundtrack film Janji Joni dipertemukan di satu panggung musik Soundrenaline 2025.

Terlebih melihat antusiasme penonton lintas generasi ketika deretan lagu soundtrack film tersebut dibawakan.

"Memang enggak pernah dibikin sebuah perayaan sebelumnya. Semenjak filmnya rilis pun sebenarnya tidak pernah ada show khusus yang menampilkan para pengisi soundtrack-nya. Jadi, ketika ini jadi ajang 20 tahun Janji Joni dibikin show, untuk audiens yang baru itu seru banget," kata David Tarigan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.