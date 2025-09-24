menu
Setelah 22 Tahun, Suzuki Ganti Logo Baru, Desainnya Lebih Modern
Suzuki Motor Corporation resmi mengumumkan perubahan desain emblem perusahaan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun yang menandai era baru bagi Suzuki, sejalan dengan slogan korporat terbaru mereka: “By Your Side”. globalsuzuki.com/pri.

jpnn.com - Suzuki Motor Corporation resmi meluncurkan logo baru untuk pertama kalinya setelah 22 tahun.

Desain logo baru itu akan menjadi indentitas anyar perusahaan pada setiap produknya.

Dalam siaran persnya yang dikutip di laman resminya, Selasa (22/9), emblem terbarunya itu mencermikan slogan perusahaan, yaitu: “By Your Side”.

Pabrikan mobil asal Jepang itu menyebutkan bahwa emblem baru tetap mempertahankan bentuk dasar huruf “S” yang ikonik sebagai identitas

Namun, logo itu tampil dengan desain datar yang lebih sesuai dengan era digital.

Pelapisan krom tradisional juga diganti dengan cat perak berkilau untuk menggambarkan impresi modern, tetapi juga lebih ramah lingkungan.

“Emblem baru ini mencerminkan komitmen kami yang tak tergoyahkan sejak awal berdiri untuk selalu berfokus pada pelanggan, serta kesiapan kami menyongsong berbagai kemungkinan baru di masa depan,” ujar Direktur Utama dan Presiden Suzuki Motor Corporation Toshihiro Suzuki.

Logo anyar ini akan diperkenalkan pertama kali melalui model konsep yang ditampilkan di ajang Japan Mobility Show 2025, di Tokyo, Jepang.

